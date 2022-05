FC Barcelona

Besuch des Camp Nou mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.

Barcelona - Schweiz

Individuelle Rückreise in die Schweiz.



Wichtiger Hinweis:



Für die Einreise nach Spanien benötigen Sie eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass.







Für die Einreise nach Spanien wird stand heute folgendes vorausgesetzt: nicht geimpft /nicht genesen: Alle Teilnehmer müssen einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72h vor Einreise oder ein negativer Antigentest, der nicht älter als 24Std. vor Einreise vorweisen. Die negativen Testergebnisse müssen anlässlich des Check-Ins am Flughafen vorliegen.





geimpft / genesen: Keine weiteren Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Das entsprechende Zertifikat muss beim Check-In vorgewiesen werden. Alle Personen unter 12 Jahren für die Einreise nach Spanien und 16 Jahren für die Rückreise in die Schweiz sind von allen Massnahmen ausgenommen.



Weiterhin müssen alle Personen vollständige Angaben mittels elektronischem Formular hinterlegen: Einreise Spanien: https://www.spth.gob.es/