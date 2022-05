FC Arsenal ab London

Sollten Sie einmal von einem englischen Profiverein hören, den Sie nicht direkt einer Stadt zuordnen können, tippen Sie einfach auf London. Mehr als zehn Clubs aus der Hauptstadt tummeln sich in den höchsten Ligen Englands. Die "Gunners" begeistern dabei immer wieder mit spektakulärem Offensiv-Fussball und erreichten als erste Londoner Mannschaft das Champions League Finale. Seit 2006 trägt Arsenal seine Heimspiele im modernen Emirates Stadium aus. Es ist nach dem Old Trafford das zweitgrösste Fussballstadion in England, jedoch nur das viertgrösste Sportstadion in London.





Folgend die Spiele der Saison 2021/2022:





FC Arsenal - Brighton & Hove Albion / 09.04.2022 - 11.04.2022

FC Arsenal - FC Liverpool / 02.05.2022 - 04.05.2022

FC Arsenal - FC Everton / 22.05.2022 - 24.05.2022