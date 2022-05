Borussia Dortmund

Signal Iduna Park - Schweiz

Besuch des Signal Iduna Parks mit Fussballspiel in der gewählten Sitzplatzkategorie.



Anschliessend Rückreise in die Schweiz.



Wichtiger Hinweis:



Für die Einreise nach Deutschland benötigen Sie eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass. Achtung in Deutschland gilt die 2G Regel bei Veranstaltungen, Gatronomie und weiteren Bereichen.





Wir halten fest, dass Sie über die wichtigen Informationen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie informiert wurden und Sie diese mit einer Zusage akzeptieren.