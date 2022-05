Bhutan - Land und Legenden ab Paro

Auf dem Flug nach Paro geniessen Sie eine spektakuläre Aussicht auf die Bergwelt und erleben, wie sich das Gelände nach den Ebenen Indiens gegen eine unpassierbar scheinende Wand anhebt. Dann ist das sagenumwobene Hima­laya Königreich Bhutan erreicht. Am Flughafen von Paro werden Sie von Ihrer Reiseleitung empfangen. Nach rund 90 Minuten Autofahrt treffen Sie in Thimphu, der Haupt­stadt Bhutans, ein. Der Rest des Tages steht zu Ihrer freien Ver­fügung. Sie haben Zeit, um sich an die neuen Höhen­ver­hält­nisse zu gewöhnen und erste Eindrücke zu gewinnen.

Heute steht eine umfassende Besichtigung von Thimphu auf dem Programm. Sie schauen in der Nationalbibliothek vorbei, welche eine umfangreiche Kollektion an buddhistischer Litera­tur führt (Sa + So geschlossen). Einige der Schriften sind mehrere Hundert Jahre alt. Im Zorig Chusum Institut (Sa + So ge­schlossen) werden Schülerinnen und Schüler wäh­rend eines sechsjährigen Lehrganges in Kunst und Malerei ausgebildet. Am Nachmittag besuchen Sie den verehrten, 1974 errichteten Natio­nal Memorial Chorten, das staat­liche Hand­arbeits­zen­trum sowie Geschäfte, wo Sie Ge­le­­gen­heit haben, lokale Hand­arbeitsfabrikate, Textilien und Bilder zu erstehen. Den Ab­schluss des heutigen Tages­programms bildet der Besuch des Trashi Chhoe Dzongs, welcher Regie­rungsbüros beherbergt und dem Obersten Abt des Landes als Sommer­residenz dient.