Russland Zugreisen

Russland mit dem Zug entdecken

Mit Hochgeschwindigkeitszügen Russland erleben

Schnelle und zugleich komfortable Verbindungen bieten die Hochgeschwindigkeitszüge, die als Regelzüge verkehren. Sie verbinden Moskau und St. Petersburg unter anderem mit Nischni Nowgorod, Smolensk, Twer, Orel und Kursk. Die Fahrtzeit dieser Züge beträgt in der Regel maximal vier Stunden. So verbindet der Sapsan-Zug zwei Hauptbahnhöfe in Moskau und St. Petersburg, sodass die beiden Städte auf einer Reise ideal verbindet werden können. Der Allegro-Hochgeschwindigkeitszug verbindet St. Petersburg mit Helsinki in Finnland und der Lastochka-Zug verbindet die grossen Städte innerhalb Russlands miteinander.

Die Route des "Goldenen Rings"

Die Strecke des Goldenen Rings ist ein Klassiker für alle, die in die echte russische Provinz eintauchen möchten. Besuchen Sie mit dem Zug die Städte rund um Moskau, wie Sergijew Possad, Rostow, Jaroslawl, Kostroma, Iwanowo und Wladimir. Diese Städte sind lebende historische Denkmäler. Sie werden sich fühlen wie in einem Freilichtmuseum. Ebenso wie bei der Transsibirischen Eisenbahn haben Sie auch auf diesen Strecken des Goldenen Rings die Möglichkeit für organisierte Touren und Führungen an den Halte- und Übernachtungsorten.

Das vielfältige russische Angebot

Fahren Sie mit Fernzügen bzw. Regelzügen in Russland und Sie können Tempo und Strecke selber bestimmen. So erleben Sie das Land und seine Leute in ihrer ursprünglichen Lebensweise.