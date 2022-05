Zarenprunk in St.Petersburg ab St. Petersburg

Auf einer ausführlichen Stadtrundfahrt lernen Sie das «Venedig des Nordens» kennen. Den Auftakt macht der Gründungsort der Stadt, die Peter-Paul-Festung. Der Turm der Kathedrale in der Festung ist mit seiner vergoldeten Spitze das höchste Gebäude und ein guter Orientierungspunkt. Nach der Besichtigung der Festung geht es weiter zur imposanten Isaaks-Kathedrale. Die gigantische Goldkuppel ist einer der grössten sakralen Kuppelbauten der Welt (Aussenbesichtigung). Ihre Fahrt geht weiter, vorbei an unzähligen Palästen, Parks und Kanälen. Nicht fehlen darf natürlich die Auferstehungskirche mit ihren berühmten, farbigen Kuppeln (Aussenbesichtigung). Zum Abschluss schlendern Sie durch einen Bauernmarkt. (F)

Eremitage und Peterhof

Nach dem Frühstück fahren Sie zur Eremitage. Im ehemaligen Winterpalast der Zaren ist heute eines der bedeutendsten Kunstmuseen der Welt untergebracht. Über 60'000 Exponate sind in mehr als 1'000 Sälen ausgestellt. Am Nachmittag steht der Ausflug zum Peterhof auf dem Programm. Er wurde von Peter dem Grossen als Sommerresidenz gebaut und genutzt. Als Vorbild diente das berühmte Schloss Versailles in Frankreich. Dies lässt sich unschwer im wunderschönen Park mit seinen herrlichen Fontänen und Wasserspielen erkennen. Das Herzstück der Anlage bildet die grosse Kaskade, welche gänzlich ohne automatische Pumpen funktioniert. Rückfahrt in die Stadt und Abend zur freien Verfügung. (F)