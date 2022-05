Sotschi Reisen

Die grösste Ferienstadt Russlands zieht sich 145 Kilometer entlang der Schwarzmeerküste. Der beliebte Badeort ist für Russland sowohl ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt als auch ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum am Schwarzen Meer und gleichzeitig nahe am Kaukasus-Gebirge. Feriengäste, die nach Sotschi kommen, werden von einem Mix aus Erholung, Strand, Unterhaltung und spektakulären Ausflügen in die nahe Umgebung empfangen.

Profitiert hat Sotschi davon, dass Olympia hier in Russland stattfand und dadurch architektonisch mit enormem Aufwand zu einem Juwel an der russischen Riviera ausgebaut wurde. Holen Sie sich Tipps von unserem Spezialisten-Team für Ihre Reisegestaltung und interessante Ausflüge in der Region Sotschi.