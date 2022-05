Erlebnisreiche Irkutsk Reisen

Ihre Reise geht in ein wahres Bijoux. Die heimliche Hauptstadt Sibiriens besitzt ein einzigartiges historisches Kulturerbe. Die verkehrsgünstige Lage der Stadt an regionalen und Fernhandelswegen begünstigte den Aufschwung von einem ehemaligen Winterlager zu einem Zentrum für Verwaltung, Bildung und Wissenschaft und einem wirtschaftlich starken Handelszentrum. An der transsibirischen Eisenbahn gelegen, waren die Bindungen an den europäischen Teil Russlands von Vorteil. Durch das Goldhandwerk blühte die Stadt zu einer der reichsten Städte Sibiriens auf.

Heute stehen neben den altehrwürdigen, typischen sibirischen Holzhäusern auch moderne Wolkenkratzer mit Universitäten und Hochschulen. Unsere Spezialisten beraten Sie gern, um Ihren Irkutsk Städtetrip zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.