Sprachschulen Russland

Kursinformationen

Kursort: Moskau

Die Sprachschule liegt in der Nähe des Weissrussischen Bahnhofs. Dank der Nähe zur Metrostation ist sie bequem erreichbar. Zahlreiche Restaurants und Cafés befinden sich in nächster Umgebung.

Kursort: St. Petersburg

Die modernen Kursräume liegen mitten im historischen Stadtzentrum in nächster Nähe zu den bekannten und beeindruckenden Sehenswürdigkeiten St. Petersburgs.

Kursort: Irkutsk

Die Schule befindet sich in einem kürzlich renovierten und denkmalgeschützten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Irkutsk's Fussgängerzone mit zahlreichen Restaurants und Cafés befindet sich nur einen Katzensprung entfernt. Ein Sprachkurs lässt sich ideal mit einer Transsib-Reise verbinden.

Kurse

Die Kurse richten sich nach Ihrem persönlichen Bildungsstand. Für die Anfängerkurse wird erwartet, dass das russische Alphabet bereits bekannt ist. Sie haben die Wahl zwischen Gruppenkursen oder Einzelunterricht:

Gruppenkurs Standard mit 20 Lektionen/Woche

Gruppen-Intensivkurs mit 25 Lektionen/Woche

Einzelunterricht ab 15 bis 40 Lektionen/Woche

Kursdauer

Gruppen- und Privatkurse sind ab einer Dauer von einer Woche möglich.

Unterkunft

Ihnen steht die Wahl der Unterkunft frei. Wir empfehlen Ihnen den Aufenthalt bei einer russischen Familie. Sie erleben so den Alltag in Russland hautnah und können die Sprache auch ausserhalb des Unterrichts anwenden. Bei einer Gastfamilie verfügen Sie über ein eigenes Zimmer, Bad und Küche werden geteilt. Sie können wählen, ob Sie in der Familie frühstücken oder mit der Buchung des Halbpensionszuschlages ebenfalls das Abendessen zusammen mit Ihren Gastgebern einnehmen möchten.

Als weitere Variante bieten sich die Wohngemeinschaften der Schulen. Auch in den Wohngemeinschaften erhalten Sie Ihr eigenes Zimmer, Bad und Küche teilen Sie mit Ihren Mitstudenten. Die Wohnungen sind in der Regel zentral gelegen und mit der Metro gut erschlossen. Für mehr Privatsphäre sorgen die Unterkunft in Appartements oder Hotels.

Freizeit

Jede Schule bietet eigens entwickelte Programme und Aktivitäten an, die Ihnen oft auch Orte abseits der klassischen Touristenpfade in St. Petersburg, Moskau und Irkutsk zeigen. Diese können bereits im Voraus oder vor Ort gebucht werden.