Transsibirische Eisenbahn

Der kleine, feine Unterschied

Die Transsib ist die längste Eisenbahnverbindung der Welt. Vom Ausgangspunkt Moskau bis zum Zielort Wladiwostok sind es mehr als 9'000 Kilometer. Neben dieser Strecke gibt es noch die transmongolische Verbindung oder die Baikal-Amur-Magistrale, die mit ihren Tunneln und etwa 3'000 Brücken zu den spektakulärsten Eisenbahnbauwerken des 20. Jahrhunderts zählt.

Echte Fans schwören auf den öffentlichen Zug. Es gibt 2-Bett-Abteile der 1. Klasse mit einem höheren Mass an Privatsphäre, welche aber nicht auf allen Zügen verfügbar sind. In der zweiten Klasse teilen Sie sich das Abteil mit drei weiteren Personen. Die dritte Klasse ist mit offenen Schlafplätzen konzipiert. Die Toiletten befinden sich jeweils am Wagenende. Privatsphäre und Ruhe gibt es in den tieferen Klassen weniger, dafür kommen Sie aber schneller mit anderen Reisenden in Kontakt und mit der russischen Gastfreundschaft kann ein Abend sehr gesellig werden.

Im Restaurant des Regelzuges werden einfache russische Gerichte angeboten, beispielsweise Piroschki und deftige Suppen. Getränke und das Essen sind im Regelzug extra zu bezahlen. Es gibt jedoch nicht auf allen Zügen einen Restaurant-Wagen.

Anders sieht es in dem Sonderzug Zarengold aus mit einer Bahnreise auf höchstem Niveau. Der original Zarengold Sonderzug hat sechs Abteil-Kategorien. Kategorie V bietet den höchsten Komfort mit eigenem Bad sowie eigener Dusche und Toilette. Die Abteile sind jeweils für zwei Personen mit gemütlichen Sitzgelegenheiten für den Tag ausgestattet. Lediglich die günstigste Kategorie I teilen Sie sich mit drei weiteren Gästen und je zwei Betten befinden sich übereinander.

Im Sonderzug Zarengold steht Ihnen ein Barbetrieb zur Verfügung und für kulinarische Genüsse sorgen die Bordrestaurants.

Zur weiteren Entspannung während der Reise werden landeskundliche Vorträge angeboten oder auch einmal eine Wodka-Probe mit typisch russischen Snacks und Kaviar. An den einzelnen Stationen begleiten Sie die Reiseleiter auf Stadtrundfahrten und besuchen mit Ihnen Kasan, die Hauptstadt der Tataren. Besichtigen Sie die historische Hauptstadt des Ural Jekaterinenburg und erreichen Sie in Nowosibirsk das Herz Sibiriens. Irkutsk und der riesige Baikalsee sind Highlights auf Ihrer Reise durch ein aufregendes Land.