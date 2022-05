Russland Sonderzug

Reisen im Sonderzug

Abteil-Kategorien im Sonderzug

Auf unseren Sonderzügen haben Sie die Wahl aus verschiedenen Abteil-Kategorien - von einfachen 4-Bett-Abteilen in Zarengold bis hin zu den luxuriösen Imperial-Suiten auf dem Sonderzug Golden Eagle. Entscheiden Sie sich für eine der höheren Kategorien, sind Sie auf den Ausflügen in etwas kleineren Gruppen unterwegs. Bei Hotelübernachtungen kommen Sie teilweise in den Genuss von besseren Hotels oder höheren Zimmerkategorien. Ob einfach und gemütlich in den klassischen Abteilen oder gediegen mit eigener Dusche und WC, wählen Sie nach Ihren Wünschen und Komfortansprüchen.

Essen im Sonderzug

Das leibliche Wohl darf auf einer Zugreise natürlich nicht zu kurz kommen. Sie werden staunen, was in der kleinen und spartanisch eingerichteten Bordküche alles für Sie gekocht wird. Im Speisewagen und in den Restaurants haben Sie die Möglichkeit, lokale Spezialitäten zu probieren. Daneben wird aber auch westliche Küche serviert. Nicht fehlen darf in Russland eine Wodka- und Kaviardegustation. Nach dem Abendessen wird das Bordrestaurant zum Barwagen umfunktioniert und Sie können bei einem Schlummertrunk die Eindrücke des Tages Revue passieren lassen.

Erlebnisse und Ausflüge während einer Reise im Sonderzug

Während Ihrer Reise lernen Sie nicht nur imposante Städte und verschiedenste Landschaften kennen, Sie erhalten auch einen Eindruck der lokalen Kulturen, Traditionen und Bräuche. So kommen Sie in den Genuss von Folklore-Darbietungen, Konzerten und erhalten einen Einblick in alte Handwerkskünste. Auf einigen Reisen werden Sie sogar von lokalen Familien zu einem Tee oder einer Mahlzeit nach Hause eingeladen. An Bord der Züge kommen Sie in den Genuss verschiedener Vorträge mit spannenden Informationen über die bereisten Regionen und deren Eigenheiten.

Für die Ausflüge werden Sie einer Gruppe zugeteilt. Je nach Zug und gebuchter Abteil-Kategorie hat diese eine Grösse von 10 bis 25 Personen. Jeder Gruppe wird eine eigene Reiseleitung zugeteilt, welche die Reisenden an Bord und während den Ausflügen betreut. Sie wird jeweils von lokalen Reiseleitungen, welche vor Ort zu Ihrer Gruppe dazu stossen, unterstützt. Auf Ihren Ausflügen lernen Sie jeweils die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der besuchten Stadt oder Region kennen. Wo immer möglich, wird versucht, Kontakte mit der lokalen Bevölkerung einzubauen.

Sicherheit und Service an Bord des Sonderzugs

Ihre Schlafwagenschaffner sind rund um die Uhr für Sie da und sind um Ihr persönliches Wohl besorgt. Sei es ein Kaffee am Morgen nach dem Aufstehen oder ein Mineralwasser, wenn Sie von einem Ausflug zurückkommen. Während Sie frühstücken, räumen sie Ihr Bett weg, damit Sie während des Tages gemütlich in Ihrem Abteil sitzen können. Während des Abendessens wird das Abteil wieder für Ihre Nachtruhe hergerichtet. Während Sie auf Ihren Ausflügen Land und Leute kennenlernen, bleiben die Schaffner an Bord. So sind Ihre Wertsachen und Ihr Gepäck immer überwacht und Sie brauchen sich um die Sicherheit keine Gedanken zu machen. Und wenn Sie müde von Ihrem Ausflug zurückkommen, erwartet Sie Ihre gute Bordfee am Perron und hilft Ihnen mit einem charmanten Lächeln in Ihren Wagen.