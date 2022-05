Sonderzug Zarengold Wladiwostok - Moskau

1-2 . Tag Schweiz – Wladiwostok Flug via Moskau nach Wladiwostok. Nach Ankunft lernen Sie die Stadt am Pazifik auf einer Rundfahrt kennen. Sie besuchen das U-Boot-Museum und erleben die faszinierende Aussicht vom Adlernest-Berg. Übernachtung im Hotel. (M, A)

3 . Tag Wladiwostok Nach dem Besuch des Ozeanariums unternehmen Sie eine Bootsrundfahrt durch Russlands grössten Fernosthafen und besichtigen die Festungsanlage, bevor Sie in den Zug steigen. Übernachtung im Linienzug. (F, M, A)

4 . Tag Chabarowsk Sie erreichen Chabarowsk. Während einer Stadtrundfahrt besuchen Sie das bekannte Regionalmuseum sowie die Steiluferpromenade am Amur mit ihren breiten Sandstränden. Übernachtung im Hotel. (F, M, A)

5 . Tag Naturschutzgebiet Khekhtsir Auf einem Ausflug ins Naturschutzgebiet Khekhtsir entdecken Sie während eines Spaziergangs die einzigartige Natur der Taiga. Übernachtung im Hotel. (F, M, A)

6-7 . Tag Die Weiten Sibiriens Während zweier Tage fahren Sie durch die Weiten Sibiriens. Sie überqueren den Amur auf einer der längsten Brücken Russlands. Im Laufe des siebten Tages passieren Sie die ehemalige Verbanntenstadt Swobodnyj, die Abzweigung zur Baikal-Amur-Magistrale und in Tschita die Gabelung zur Transmandschurischen Eisenbahn. Übernachtungen im Linienzug. (2 x F, M, A)

8 . Tag Ulan Ude In Ulan Ude unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und besuchen eine Familie in der Altgläubigen-Kolonie. Sie übernachten im einfachen Mittelklassehotel, von dem Sie die Innenstadt zu Fuss in wenigen Minuten erreichen. Übernachtung im Hotel. (F, M, A)

9 . Tag Kloster Iwolginsk Datsan Heute steht ein Besuch des beeindruckenden, grössten buddhistischen Klosters Russlands an. Gegen Abend werden Sie an Bord Ihres Sonderzuges Zarengold willkommen geheissen. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

10 . Tag Am Baikalsee Im Laufe des Morgens erreichen Sie das Naturwunder, den Baikalsee. Am Vormittag fährt Ihr Sonderzug Zarengold auf der stillgelegten Trasse direkt am Ufer des grössten Süsswasser-Reservoirs der Welt. Der Weg führt über Dutzende architektonisch ungewöhnlichen Brücken, durch kurze Tunnels und über Viadukte. Während zweier längerer Fotostopps haben Sie Gelegenheit, den See in seiner ganzen Schönheit festzuhalten und die wundervolle Natur zu erkunden. Von Port Baikal aus unternehmen Sie eine kleine Bootsfahrt auf dem Baikalsee (Ausflugspaket). Baden Sie im See und besuchen Sie ein malerisches Baikal-Dorf! Bei gutem Wetter findet das Abendessen als Baikal-Picknick am Seeufer vor prächtiger Naturkulisse statt. Anschliessend fahren Sie weiter bis nach Irkutsk. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

11 . Tag Irkutsk Nach Ankunft in Irkutsk werden Sie in Ihr Hotel gefahren. Später lernen Sie während einer Rundfahrt das sympathische und hübsche Städtchen kennen. Noch heute sind im historischen Teil originale Holzhäuser zu sehen. Gegen Mittag haben Sie Zeit zur freien Verfügung oder Sie nehmen am fakultativen Busausflug ins nahegelegene Freilichtmuseum für sibirische Holzarchitektur teil. Übernachtung im Hotel. (F, A)

12 . Tag Durch Ostsibirien Nach dem Frühstück fährt Ihr Sonderzug durch die abwechslungsreichen Landschaften Ostsibiriens. An Bord werden Vorträge über Land und Leute gehalten und eine Wodka-Degustation mit landestypischen Snacks steht auf dem Programm. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

13 . Tag Nowosibirsk Heute erreichen Sie Nowosibirsk, wo Sie auf traditionelle russische Art mit Brot und Salz empfangen werden. Während einer interessanten Rundfahrt lernen Sie die grösste und wohl sowjetischste Stadt kennen. Gegen Abend Weiterfahrt und Übernachtung im Zug. (F, M, A)

14 . Tag Jekaterinburg Am Nachmittag trifft Ihr Zug in Jekaterinburg ein. Diese Stadt ist als der Ort bekannt, an dem die Familie des russischen Zaren Nikolaus II. im Jahre 1918 ermordet wurde. Während einer Stadtrundfahrt sehen Sie die neu errichtete Kathedrale auf dem Blut, die an dieses Ereignis erinnert und das im Jahr 2009 sehr ansprechend restaurierte Stadtzentrum. Weiterfahrt mit dem Sonderzug über den Ural zurück auf den europäischen Kontinent. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

15 . Tag Kasan Nach dem Frühstück erreichen Sie Kasan. Die wunderschöne Hauptstadt der Tataren wartet mit einer Besonderheit auf: Im Kreml stehen die russisch-orthodoxe Kirche und die imposante Kul-Sharif-Moschee nebeneinander - ein Symbol für das friedliche Zusammenleben der christlich-orthodoxen und der muslimischen Bevölkerung. Letzte Übernachtung im Zug. (F, M, A)

16 . Tag Das Machtzentrum Russlands Gegen Mittag erreichen Sie Moskau, wo Sie im Hotel Ihr Zimmer beziehen. Anschliessend besichtigen Sie das imposante Kreml- Gelände, das Machtzentrum Russlands. Nach dem Abendessen steht eine fakultative Fahrt durch die beleuchtete Stadt mit Stopp am Roten Platz und dem Besuch von zwei ausgewählten Metrostationen auf dem Programm. Übernachtung im Hotel. (F, M, A)