Sonderzug Zarengold Shanghai -Peking-Moskau

1-2 . Tag Schweiz – Shanghai Nach Ankunft am Morgen des zweiten Tages haben Sie die Gelegenheit mit der Magnetschwebebahn Transrapid ins Stadtzentrum zu fahren. Transfer zum Hotel und Zeit zur Akklimatisation. Am Nachmittag fahren Sie auf einen Aussichtsturm mit prächtigem Rundumblick über den Hafen, die Stadt und das Südchinesische Meer. Abends Lichterfahrt und anschliessend Begrüssungsabendessen im Hotel. Übernachtung im Hotel. (M, A)

3 . Tag Suzhou Zeit zur freien Verfügung oder fakultative Schifffahrt im vermutlich quirligsten Hafen der Welt. Anschliessend erfolgt der Transfer nach Suzhou, wo Sie Ihr Zimmer in einem zentral gelegenen Hotel beziehen. Auf der Stadtrundfahrt am Nachmittag besuchen Sie die neunstöckige Pagode und eine der zahlreichen, für Suzhou typischen, Gartenanlagen (z. B. der Garten der azurblauen Wolke oder der Garten des törichten Politikers), die als eigenständige Kunstwerke gelten – Miniaturlandschaften mit meisterhafter Gartenarchitektur. Übernachtung im Hotel. (F, M)

4 . Tag Das alte China am Kaiserkanal Nach der Fahrt auf dem Kaiserkanal geht es mit dem Bus ins Wasserdorf Tongli mit seinen traditionsreichen Kulissen des alten Chinas. Diese werden häufig für Filmaufnahmen genutzt. Zurück in Suzhou haben Sie am Abend Gelegenheit, musikalischen Darbietungen im illuminierten Garten des Meisters der Fischernetze beizuwohnen. Übernachtung im Hotel. (F, M)

5 . Tag Suzhou Am Morgen besichtigen Sie das Seidenmuseum und bummeln über den lebhaften Basar. Am Nachmittag Fahrt im Linienzug nach Peking. Nach der Ankunft am Abend, Transfer zum Hotel und Abendessen. Übernachtung im Hotel. (F, M, A).

6 . Tag Himmelstempel und Platz des Himmlischen Friedens Ankunft am Morgen und Fahrt zum Hotel. Am Nachmittag lernen Sie die Hauptstadt Chinas während einer Stadtrundfahrt kennen. Sie besuchen unter anderem den Himmelstempel und den Platz des Himmlischen Friedens, die zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Pekings gehören. Zudem sehen Sie auch Zeugen der zeitgenössischen Architektur wie das als Vogelnest berühmte Olympiastadion oder die futuristischen Wolkenkratzer. Übernachtung im Hotel. (A)

7 . Tag Grosse Mauer und Peking-Ente Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, oder Sie schliessen sich dem fakultativen Busausflug zur Grossen Mauer, den Gräbern der Ming-Kaiser sowie zur Allee der Tiere an. Am Abend geniessen Sie das berühmteste Gericht Chinas: die Peking-Ente. Übernachtung im Hotel. (F, A)

8 . Tag Verbotene Stadt Über Jahrhunderte waren die Türen des ehemaligen Kaiserpalastes, der Verbotenen Stadt, dem Volk verschlossen. Heute aber dürfen Sie einen Vormittag lang die prächtigen Hallen und geheimnisvollen Tempel bestaunen. Am Abend geht es zum ersten Mal auf die Schienen. Sie fahren im chinesischen Sonderzug rund 16 Stunden zur mongolischen Grenze. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

9 . Tag Fahrt durch die Wüste Gobi Gegen Mittag erreichen Sie Erlian an der chinesisch-mongolischen Grenze, wo Sie in den Sonderzug Zarengold umsteigen. Im aufblühenden Erlian haben Sie etwas Zeit, um den einheimischen Markt zu besichtigen. Ihre Reise führt Sie weiter durch die Ausläufer der Wüste Gobi, die langsam in die weiten grünen Steppen der Mongolei übergehen. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

10 . Tag Ulan Bator Frühaufsteher erleben heute vom Zugfenster aus wunderschöne Naturlandschaften in der zentralen Mongolei. Morgens erreichen Sie die mongolische Hauptstadt Ulan Bator. Ihr grosses Gepäck können Sie bequem im Zug lassen. Nach dem Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel der guten Mittelklasse erwarten Sie eine informative Stadtrundfahrt und der skurrile Tschojdschin-Lama-Tempel. Weltweit einzigartig in der buddhistischen Tempelarchitektur sind die drastischen Darstellungen der Höllenqualen für Gläubige, die vom Pfad der Tugend abweichen. Am Abend haben Sie die Gelegenheit, die Aufführung traditioneller mongolischer Folklore mit Kehlkopfgesang, Pferdegeigen, Nationaltrachten und Tänzen zu besuchen (vor Ort buchbar, zirka 14 Euro). Übernachtung im Hotel. Fakultativ besteht die Möglichkeit, in einer Jurte im mongolischen Grasland zu übernachten. (F, M, A)

11 . Tag Gandan-Kloster und die Mongolische Schweiz Falls Sie in Ulan Bator übernachtet haben, besuchen Sie am Morgen das buddhistische Gandan-Kloster mit seiner riesigen Buddha-Statue. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung, oder Sie schliessen sich dem fakultativen Busausflug in die Mongolische Schweiz an. Es erwarten Sie die Idylle des mongolischen Graslandes, bizarre Felsformationen, ein Picknick in einem Jurten-Camp, eine mongolische Reitershow und der traditionelle Ringkampf. Abends fährt der Zug weiter Richtung Sibirien. Übernachtung im Zug. (F, A)

12 . Tag Ulan Ude Nachdem Sie die mongolisch-russische Grenze überquert haben, geht die Reise durch das Selenga-Tal nach Ulan Ude. Dort haben Sie Zeit zur freien Verfügung, oder Sie nehmen an der fakultativen Stadtrundfahrt durch die Hauptstadt der Provinz Burjatien teil. Danach geht die Reise auf der Hauptlinie der Transsibirischen Eisenbahn, die von Moskau nach Wladiwostok quer durch ganz Russland führt, weiter. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

13 . Tag Am Baikalsee Im Laufe des Morgens erreichen Sie das Naturwunder, den Baikalsee. Am Vormittag fährt Ihr Sonderzug Zarengold auf der stillgelegten Trasse direkt am Ufer des grössten Süsswasser-Reservoirs der Welt. Der Weg führt über Dutzende architektonisch ungewöhnlichen Brücken, durch kurze Tunnels und über Viadukte. Während zweier längerer Fotostopps haben Sie Gelegenheit, den See in seiner ganzen Schönheit festzuhalten und die wundervolle Natur zu erkunden. Von Port Baikal aus unternehmen Sie eine kleine Bootsfahrt auf dem Baikalsee (Ausflugspaket). Baden Sie im See und besuchen Sie ein malerisches Baikal-Dorf! Bei gutem Wetter findet das Abendessen als Baikal-Picknick am Seeufer vor prächtiger Naturkulisse statt. Anschliessend fahren Sie weiter bis nach Irkutsk. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

14 . Tag Irkutsk Nach Ankunft in Irkutsk werden Sie in Ihr Hotel gefahren. Später lernen Sie während einer Rundfahrt das sympathische und hübsche Städtchen kennen. Noch heute sind im historischen Teil originale Holzhäuser zu sehen. Gegen Mittag haben Sie Zeit zur freien Verfügung, oder Sie nehmen am fakultativen Busausflug ins nahegelegene Freilichtmuseum für sibirische Holzarchitektur teil. Übernachtung im Hotel. (F, A)

15 . Tag Durch Ostsibirien Nach dem Frühstück fährt Ihr Sonderzug durch die abwechslungsreichen Landschaften Ostsibiriens. An Bord werden Vorträge über Land und Leute gehalten und eine Wodka-Degustation mit landestypischen Snacks steht auf dem Programm. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

16 . Tag Nowosibirsk Heute erreichen Sie Nowosibirsk, wo Sie auf traditionelle russische Art mit Brot und Salz empfangen werden. Während einer interessanten Rundfahrt lernen Sie die grösste und wohl sowjetischste Stadt kennen. Gegen Abend Weiterfahrt und Übernachtung im Zug. (F, M, A)

17 . Tag Jekaterinburg Am Nachmittag trifft Ihr Zug in Jekaterinburg ein. Diese Stadt ist als der Ort bekannt, an dem die Familie des russischen Zaren Nikolaus II. im Jahre 1918 ermordet wurde. Während einer Stadtrundfahrt sehen Sie die neu errichtete Kathedrale auf dem Blut, die an dieses Ereignis erinnert und das im Jahr 2009 sehr ansprechend restaurierte Stadtzentrum. Weiterfahrt mit dem Sonderzug über den Ural zurück auf den europäischen Kontinent. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

18 . Tag Kasan Nach dem Frühstück erreichen Sie Kasan. Die wunderschöne Hauptstadt der Tataren wartet mit einer Besonderheit auf: Im Kreml stehen die russisch-orthodoxe Kirche und die imposante Kul-Sharif-Moschee nebeneinander - ein Symbol für das friedliche Zusammenleben der christlich-orthodoxen und der muslimischen Bevölkerung. Letzte Übernachtung im Zug. (F, M, A)

19 . Tag Das Machtzentrum Russlands Gegen Mittag erreichen Sie Moskau, wo Sie im Hotel Ihr Zimmer beziehen. Anschliessend besichtigen Sie das imposante Kreml- Gelände, das Machtzentrum Russlands. Nach dem Abendessen steht eine fakultative Fahrt durch die beleuchtete Stadt mit Stopp am Roten Platz und dem Besuch von zwei ausgewählten Metrostationen auf dem Programm. Übernachtung im Hotel. (F, M, A)