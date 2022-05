Wolga Schiffsreisen

Die Wolga

Ein Fluss, der alle Rekorde sprengt

Von ihrer Quelle in den Waldaihöhen bis hin zum Kaspischen Meer, in welches die Wolga mündet, bietet dieser Fluss herrliche Landschaften und eine Atmosphäre, in der Sie sich sehr gut erholen und entspannen können. Die Anzahl von 20 grösseren Nebenflüssen verdeutlicht anschaulich, wie weitläufig das Flusssystem der Wolga ist und unterstreicht den Anspruch der Region rund um diesen Fluss, eine der schönsten Gegenden Russlands zu sein.

Eine von Russlands Lebensadern

Die 3'530 Kilometer lange Wolga gemächlich herunterzufahren, ist aufgrund einer vielfältigen Natur an den Ufern ein abwechslungsreiches Erlebnis. Wenn Sie Russlands ländliche Gebiete auf eine luxuriöse Art erkunden möchten, sind Schiffsreisen eine sehr gute Wahl. Verspielt, eindrucksvoll und einzigartig, so präsentieren sich die Landschaften rund um die Wolga und sorgen dafür, dass Sie eine schöne Zeit haben werden.