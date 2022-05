Erlebnis Lena Schiffsreisen

Naturerlebnis Russland

Sehenswürdigkeiten entlang des Stroms

Jakutsk, die Hauptstadt Jakutiens und Ausgangspunkt der Schiffsreise, steht auf Permafrostboden. Zwei Museen lohnen den Besuch. Da ist zum einen das Museum "Das Königreich Permafrost" und als zweites "Schätze Jakutiens". Richtung Süden tauchen die einmaligen Lena-Felsen auf. 40 Kilometer ziehen sich die Felsgruppen am Flussufer entlang und ragen dabei teilweise bis 200 Meter hoch. Richtung Norden, an der Mündung des Boutama, liegt der Bisonpark, in dem Bisons in Jakutien wieder angesiedelt werden.

Das Flussbett der Lena ist hier in der jakutischen Ebene weit verzweigt und teilweise bis zu 20 Meter tief. In Tiksi nähern Sie sich dem Eismeer und dem Lena-Delta mit unzähligen Inseln und Seen, auf denen im Sommer viele verschiedene Vogelarten aus Asien, Australien, Amerika und Afrika ihr Zuhause haben. Charakteristisch für die baumfreie Tundra sind hier die Moose, Flechten und Zwergsträucher.