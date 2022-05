Russland Schiffsreisen

Besonders beliebt ist die Schifffahrt von Moskau nach St. Petersburg. Auf dieser Wolga Kreuzfahrt reisen Sie durch das Herz des alten Russlands, durch beeindruckende Landschaften und besuchen historische Städte, altehrwürdige Klöster und idyllische Dörfer am Goldenen Ring. Schliessen Sie während dieser Flussfahrt Bekanntschaft mit der legendären «russischen Seele»! Eine weitere Route führt Sie auf der südlichen Wolga von Moskau nach Wolgograd. Eher etwas aussergewöhnlicher – aber nicht minder eindrucksvoller sind die Reisen in der Region Sibirien. Hier warten die Flüsse Ob, Jenissej und Lena, welche alle in Richtung Arktischer See fahren. Unsere Russland Spezialisten beraten Sie gerne.