Russland Reiseinformationen

In Russland erwarten Sie eine Fülle imposanter Städte mit unterschiedlichen Kulturen und Ethnien. Von den mediterranen Stränden am Schwarzen Meer über die Weiten Sibiriens bis hoch zum Polarmeer finden Sie Landschaften, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Extreme Kontraste, die es zu entdecken gilt. Unfassbare Weiten erwarten Sie in Russland. Das grösste Land der Erde ist zirka 413 Mal grösser als die Schweiz und erstreckt sich über 2 Kontinente und 11 Zeitzonen. Das grosse Spektrum an Klimazonen hat die Landschaft, Flora und Fauna, aber auch die Bevölkerung geprägt - eine Vielfalt, die grösser nicht sein kann. Tauchen Sie bei einer Reise nach Russland in eine fremde und beeindruckende Welt ein. Pulsierende Städte, endlose Weiten, spannende Kulturen und zahlreiche Superlative wollen von Ihnen entdeckt werden. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten und entscheiden Sie, ob Sie Russland auf einer Städtereise, einer Rundreise, im Zug oder mit dem Schiff erkunden. Klassisch oder eher abseits der üblichen Touristenpfade - Russland bietet alle Möglichkeiten.