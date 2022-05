MS Volga Dream, Charme der Wolga von Moskau bis St. Petersburg

1 . Tag Schweiz – Moskau Direktflug mit Swiss nach Moskau. Fahrt zum zentral gelegenen Hotel. Der Abend steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung im Hotel.

2 . Tag Moskau Gold-Programm: Nach dem Frühstück erleben Sie auf einer Rundfahrt die russische Hauptstadt und lernen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, wie die Erlöser-Kathedrale, kennen. Weiter besichtigen Sie das Neujungfrauenkloster. Auf dessen Friedhof sind zahlreiche, berühmte russische Persönlichkeiten begraben. Der Rest des Tages steht Ihnen für Entdeckungen auf eigene Faust zur freien Verfügung. Übernachtung im Hotel. (F) Platinum-Programm: Am Morgen unternehmen Sie eine Rundfahrt durch Moskau. Ihr Mittagessen wird Ihnen in einem Panorama- Restaurant in einem der modernen Wolkenkratzer im neuen Stadtteil Moskau City serviert. Es erwartet Sie eine spektakuläre Aussicht über die Stadt. Frisch gestärkt besuchen Sie den Friedhof des Neujungfrauenklosters. Der Abend steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung im Hotel. (F, M)

3 . Tag Kreml und Roter Platz Gold-Programm: Am Morgen besuchen Sie den Kreml. Zuerst machen Sie einen Rundgang auf dem imposanten Gelände. Anschliessend geht es in die Rüstkammer, eines der bedeutendsten Museen für prachtvolle Kutschen, Waffen, Rüstungen, Kronen und Gewänder. Danach machen Sie einen Spaziergang über den weltberühmten Roten Platz. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung im Hotel. (F) Platinum-Programm: Sie starten den Tag mit der Besichtigung des Kremls inkl. der Rüstkammer. Frisch gestärkt besuchen Sie nach dem Mittagessen das Kaufhaus GUM und spazieren über den Roten Platz. Gleich daneben liegt der Sarjadje-Park. Er wurde 2017 eröffnet und ist der erste öffentliche Park in Moskau, der nach über 50 Jahren gebaut wurde. Zusammen mit Ihrer Reiseleitung machen Sie einen Rundgang durch die Grünanlage. Übernachtung im Hotel. (F, M)

4 . Tag Tretjakow-Galerie Gold-Programm: Der Morgen steht Ihnen zur freien Verfügung. Am Nachmittag besuchen Sie die Tretjakow-Galerie. Sie ist eines der weltweit bedeutendsten Museen für russische und sowjetische Kunst. Im Anschluss steht eine Fahrt mit der Metro auf dem Programm. Auf der MS Volga Dream werden Sie nach russischem Brauch mit Brot und Salz begrüsst. Anlässlich des Captains- Dinner können Sie sich im Bordrestaurant zum ersten Mal verwöhnen lassen. Übernachtung auf dem Schiff. (F, A) Platinum-Programm: Am Morgen besuchen Sie das Haus, in dem der bekannte Schriftsteller Leo Tolstoy zusammen mit seiner Frau und seinen 13 Kindern von 1882 bis 1901 gelebt hat. Nach dem Mittagessen steht eine Führung durch die Tretjakow-Galerie auf dem Programm. Nach einer Fahrt mit der berühmten Moskauer Metro geht es mit dem Bus zur Anlegestelle der MS Volga Dream. Dort werden Sie nach russischem Brauch mit Brot und Salz begrüsst. Anlässlich des Captains-Dinner können Sie sich zum ersten Mal im Bordrestaurant verwöhnen lassen. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

5 . Tag Uglitsch Am Nachmittag kommen Sie in Uglitsch an. Auf einem Spaziergang durch die Stadt, die im 10. Jahrhundert gegründet wurde, lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten kennen. Die Demetrios-Kirche, auch Blutskirche genannt, wurde an der Stelle errichtet, an welcher der Sohn von Iwan dem Schrecklichen unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. In der Christi-Verklärungs- Kathedrale kommen Sie in den Genuss eines kleinen Chor-Konzertes. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

6 . Tag Jaroslawl Heute erreichen Sie Jaroslawl. Die Stadt wurde 1010 gegründet und gilt als eine der ältesten Städte Russlands. Hier entstand einer der ersten Häfen an der Wolga. Jaroslawl ist eine der schönsten Städte am Goldenen Ring. Die Altstadt steht auf der UNESCO-Liste für Weltkulturerbe. Überzeugen Sie sich auf einer Stadtrundfahrt von ihrer Schönheit. Die zahlreichen, bunten Klöster und Prachtbauten werden Sie beeindrucken. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

7 . Tag Goritzy Ihr Schiff legt in Goritzy an. Gold-Programm: Sie besichtigen das Kirillo- Belozerskij-Kloster. Es ist berühmt für seine wunderschöne Ikonensammlung. (F, M, A) Platinum-Programm: Sie besuchen das Ferapontow-Kloster. Es ist berühmt für seine wunderschönen Fresken des russischen Künstlers Dionysius. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

8 . Tag Insel Kishi Mitten im Onegasee, dem zweitgrössten See Europas, liegt die Insel Kishi. Das Freilichtmuseum ist der alten russischen Holzbaukunst gewidmet. Höhepunkt des Inselrundgangs ist die 22-kupplige, ausschliesslich aus Holz und ohne Metallnagel errichtete, Christi-Verklärungs-Kirche. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

9 . Tag Swirstroy Nach einer Fahrt über den Fluss Swir gehen Sie in Swirstroy an Land. Hier werden Sie von der lokalen Familie zum Tee zu sich nach Hause eingeladen. So erhalten Sie einen spannenden Einblick in das Leben und die Traditionen der russischen Bevölkerung. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

10 . Tag St. Petersburg Am Morgen kommen Sie in St. Petersburg an. Sie verlassen die MS Volga Dream. Auf einer Stadtrundfahrt entdecken Sie St. Petersburg, aufgrund seiner zahlreichen Kanäle auch «Venedig des Nordens» genannt. Sie kommen vorbei an der St. Isaaks-Kathedrale mit ihrer imposanten Kuppel, der farbenfrohen Auferstehungskirche und fahren entlang des Newski Prospekts. Weiter besuchen Sie den Gründungsort der Stadt: die Peter-Paul-Festung. Gold-Programm: Im Anschluss an die Stadtrundfahrt werden Sie in Ihr zentral gelegenes Hotel gebracht. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung im Hotel. (F) Platinum-Programm: Nach der Stadtrundfahrt und dem Mittagessen unternehmen Sie eine Bootsfahrt durch die Kanäle der Stadt. Danach besuchen Sie den prunkvollen Jussupow-Palast. Der Abend steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung im Hotel. (F, M)

11 . Tag Eremitage und Peterhof Gold-Programm: Nach dem Frühstück steht die Besichtigung der Eremitage auf dem Programm. Im ehemaligen Winterpalast der Zaren ist heute eines der bedeutendsten Kunstmuseen der Welt untergebracht. Nach dem Mittagessen verlassen Sie das Stadtzentrum und fahren zum Peterhof. Aufgrund des wunderschönen Parks mit seinen herrlichen Fontänen und Wasserspielen wird die Palastanlage auch «Russisches Versailles» genannt. Übernachtung im Hotel. (F, M) Platinum-Programm: Noch vor den offiziellen Öffnungszeiten besichtigen Sie in Ruhe die Eremitage. Zusätzlich besuchen Sie die «Goldene Schatzkammer», in der Skythen- Gold ausgestellt ist. Nach dem Mittagessen verlassen Sie das Stadtzentrum und fahren zum Peterhof. Zusammen mit Ihrer Reiseleitung machen Sie einen Rundgang durch die wunderschöne Parkanlage. Übernachtung im Hotel. (F, M)

12 . Tag Katharinenpalast Gold-Programm: Am Morgen haben Sie nochmals Zeit, St. Petersburg in Eigenregie zu erkunden. Am Nachmittag fahren Sie nach Puschkin, rund 30 Kilometer ausserhalb der Stadt. Dort besuchen Sie den eindrücklichen Katharinenpalast. Neben üppigen Prunksälen befindet sich dort auch eine Kopie des berühmten Bernsteinzimmers. Übernachtung im Hotel. (F) Platinum-Programm: Am Morgen besuchen Sie das Fabergé-Museum. Herzstück der imposanten Ausstellung sind die neun Ostereier, kunstvoll hergestellt vom weltberühmten Juwelier Carl Fabergé. Nach dem Mittagessen fahren Sie ins Zarendorf Puschkin, wo Sie den eindrücklichen Katharinenpalast besichtigen. Übernachtung im Hotel. (F, M)