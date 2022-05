MS Thurgau Karelia, Von Moskau auf der Wolga bis zum Kaspischen Meer

Auf einer Stadtrundfahrt besichtigen Sie den Roten Platz, den Alexandergarten, den Poklonnaja-Hügel und die Erlöser-Kathedrale. Zurück an Bord heisst es: Leinen los! Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

Am Nachmittag erreichen Sie Uglitsch. Auf einem Stadtrundgang lernen Sie die Stadt aus dem 10. Jahrhundert kennen. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

Am Goldenen Ring

Am Vormittag besichtigen Sie Jaroslawl, das ebenfalls zum Goldenen Ring gehört und aus alten Kaufmannshäuser, prächtigen Kirchen und Klöstern besteht. Kostroma lernen Sie am Nachmittag kennen. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

In Ples besuchen Sie das Lewitan-Museum mit charakteristischen Werken des berühmten russischen Malers. Bei einem Spaziergang zum ehemaligen Festungshügel erhalten Sie einen grandiosen Ausblick über die Stadt und die Umgebung. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

Gorodez und Nishni Nowgorod

In Gorodez besuchen Sie die grösste Samoware- Ausstellung Russlands. Den Abend verbringen Sie in Nishni Nowgorod am Zusammenfluss von Wolga und Oka. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)