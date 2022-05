MS Rostropowitsch, Höhepunkte der Wolga St. Petersburg - Moskau

Sie fliegen nach St. Petersburg. Fahrt zum Hafen, wo Sie Ihre Kabine an Bord der MS M. Rostropowitsch beziehen. Beim Abendessen an Bord lernen Sie die anderen Reisenden der Kreuzfahrt kennen. Übernachtung auf dem Schiff. (A)

Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie St. Petersburg, die Stadt an der Newa, kennen. Sie kommen vorbei an der St. Isaaks-Kathedrale mit ihrer imposanten Kuppel, der farbenfrohen Auferstehungskirche mit ihren charakteristischen Zwiebeltürmen und fahren entlang des Newski Prospekts. Sie besichtigen auch den Gründungsort der Stadt: die auf einer Insel gelegene Peter-Paul-Festung. Hier befinden sich die Gräber von Peter dem Grossen und den meisten seiner Nachfolger. Nicht fehlen darf ein Besuch der Eremitage. Im ehemaligen Winterpalast der Zaren befindet sich heute eines der grössten und bedeutendsten Kunstmuseen der Welt. Nebst den prunkvollen Sälen begeistert natürlich die riesige Ausstellung von archäologischen Exponaten, Skulpturen und Gemälden von namhaften Meistern. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

Mandrogi

Ihr Schiff legt in Mandrogi an. Zerstört während dem Zweiten Weltkrieg, wurde die Ortschaft in den 90er Jahren als Museumsdorf mit einigen kleinen Häusern, Handwerksstätten und einem Wodkamuseum wieder aufgebaut. Geniessen Sie Ihre Zeit, um das Dorf auf eigene Faust zu entdecken und so die Traditionen und den Lebensstil des alten Russlands kennenzulernen. Bei gutem Wetter findet das Mittagessen an Land in Form eines BBQ's statt. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)