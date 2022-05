MS Michail Swetlow Abenteuer Lena ab Jakutsk

1 . Tag Schweiz – Jakutsk Flug nach Jakutsk mit Umsteigen in Moskau.

2 . Tag Jakutsk Am Morgen kommen Sie in Jakutsk an. Begrüssung durch Ihre Reiseleitung und anschliessende Fahrt zum Hotel. Ihr Hauptgepäck wird bereits auf die MS Michail Swetlow gebracht. Später starten Sie zu Ihrer ersten Erkundungstour und lernen Jakutsk auf einer Stadtrundfahrt kennen. Jakutsk ist die grösste, auf Permafrostboden erbaute, Stadt. Sie besuchen während Ihrer Besichtigungstour auch das spannende Mammutmuseum sowie das Museum Reichtum Frostboden. Später lernen Sie beim Begrüssungsabendessen mit jakutischer Folklore Ihr Reiseleiterteam kennen. Übernachtung im Hotel. (M, A)

3 . Tag «Leinen los» Heute besuchen Sie die Museen Schätze von Jakutien und das Heimatmuseum. Das Besichtigungsprogramm endet am Flusshafen, wo Sie die Kabinen Ihres schwimmenden Hotels beziehen. Am Abend heisst es «Leinen los!» und Abfahrt der MS Michail Swetlow. Fahrt in Richtung Süden zu den Lena-Felsen. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

4 . Tag Lena-Felsen Am Morgen treffen Sie im Nationalpark Lena-Felsen ein. Die Felssäulen ragen bis zu 200 Meter hoch und säumen den Fluss auf einer Länge von 80 Kilometern. Sie werden im Rahmen einer schamanischen Empfangszeremonie begrüsst. Anschliessend nimmt das Schiff Kurs nach Norden und fährt flussabwärts. Am Abend sind Sie zum Kapitäns-Cocktail eingeladen. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

5 . Tag Durch unendliche Weiten Ihr Schiff gleitet heute durch die zentral-jakutische Ebene. Das Tal weitet sich auf 20 bis 40 Kilometer aus. Das Flussbett ist weit verzweigt, und der befahrbare Teil ändert ständig. Geniessen Sie die Flusslandschaft mit ihren Inseln und Nebenarmen vom Sonnendeck aus. Zur Unterhaltung können Sie an abwechslungsreichen Bordvorträgen oder an einem Russisch-Kurs teilnehmen. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

6 . Tag Wiljui-Mündung Ihr Schiff erreicht die Wiljui-Mündung. Der Wiljui ist der grösste Zufluss der Lena auf der linken Uferseite. Der Fluss und die nahen Seen bergen wahre Schätze: Fische, Diamanten, Kohle und Erdgas. An diesem malerischen Ort können Sie auf den Uferbänken angeln, Spaziergänge in die Taiga unternehmen, Pilze und Beeren sammeln oder auch baden. Bei einem Picknick am Ufer dürfen Sie sich auf die leckere Fischsuppe Ucha freuen. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

7 . Tag Über dem Polarkreis Heute passieren Sie den Polarkreis. Die erste Siedlung nördlich davon ist Schigansk. Hier leben die rund 3'000 Einwohner von der Jagd, Fischerei und Viehzucht. Sie besichtigen die Siedlung und besuchen dabei auch das Landeskundemuseum. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

8 . Tag Küssür Am Nachmittag erreicht die Michail Swetlow Küssür. Die Einwohner leben hauptsächlich von der Rentierzucht. Das Aussehen des Ortes wird Sie beeindrucken, denn das raue Klima und die starken Winde haben ihre Spuren in der Bauweise der Häuser und Strassen hinterlassen. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

9 . Tag Tiksi Die ersten Eisschollen kündigen das nahe Eismeer an. Hier kann es stürmisch werden. Gegen Mittag fahren Sie langsam in die Nejelov Bucht ein. Nach einem Spaziergang in der Tundra fahren Sie mit dem Bus in die Hafenstadt Tiksi. Nun sind Sie am Wendepunkt Ihrer Kreuzfahrt angelangt. Tiksi ist Jakutiens Meerestor und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der russischen Arktis. Sie besichtigen hier das Landeskundemuseum. Rückfahrt zum Schiff und Abfahrt gegen Süden. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

10 . Tag Lena-Delta Ihr Schiff passiert das Lena-Delta. Es ist rund 32'000 Quadratmeter gross und besteht aus zahlreichen Seitenarmen, Kanälen, Seen und mehr als 1'500 Inseln. Danach erwartet Sie eine weitere natürliche Sehenswürdigkeit: das sogenannte «Lena- Rohr». 400 Meter hohe, felsige Ufer engen den Fluss auf einer Breite von nur zwei Kilometern ein. Sie können den interessanten Bordvorträgen beiwohnen. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

11 . Tag Siktjach Am späten Vormittag erreicht Ihr Schiff die Mündung des Flusses Siktjach. Sie besuchen eine kleine Siedlung und lernen das einfache Leben der Fischerfamilien in der polaren Natur kennen. Geniessen Sie einen Spaziergang in der unberührten Tundra und lauschen den Legenden und Märchen der Völker des Nordens. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A,)

12 . Tag Entspannen an Bord Sie überqueren zum zweiten Mal den Polarkreis. Er liegt bei 66°33’38’’. Am Tag der Wintersonnenwende (21.–22. Dezember) geht die Sonne nördlich des Polarkreises nicht auf. Dafür geht Sie dann am Tag der Sommersonnenwende (21.–22. Juni) nicht unter. Zur Feier der zweiten Überquerung wird am Nachmittag das Neptunfest an Bord abgehalten. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

13 . Tag 40 Inseln Auch die Mündungen des Aldan und Wiljui werden zum zweiten Mal passiert. Zwischen Schigansk und der Wiljui-Mündung liegt eine natürliche Grenze, die 40 Inseln! In Wahrheit sind es bei Weitem mehr. Es erwartet Sie ein wunderbarer Anblick. Das Bordprogramm beinhaltet einen Vortrag über Schamanismus und einen Russisch- Kurs. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

14 . Tag Pause im Grünen An einem der schönsten und unberührtesten Plätze der Lena erwartet Sie eine Pause im Grünen. An den wilden Ufern können Sie spazieren gehen, die Gaben der Natur bestaunen und den herrlichen Sonnenuntergang geniessen. Am Abend wird am Ufer das symbolische «Feuer der Freundschaft» entzündet. Es erwartet Sie ein typisch jakutischer Grillabend. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)

15 . Tag Sottintsy Gegen Mittag erreicht Ihr Schiff die Anlegestelle Sottintsy. Hier besichtigen Sie das nationale ethnographische Freilichtmuseum Druschba. Es gibt Ihnen einen guten Einblick in die regionale Architektur und die Lebensweise der Jakuten. Am Abend lädt der Kapitän zum Kapitäns-Cocktail ein. Übernachtung auf dem Schiff. (F, M, A)