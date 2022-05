Irkutsk und der Baikalsee

Zum Baikalsee

Sie werden am Bahnhof oder im Hotel in Irkutsk erwartet und fahren zum Baikalsee. Unterwegs besichtigen Sie das Freilichtmuseum für sibirische Holzarchitektur. Gegen Mittag kommen Sie in Listwijanka an. Im Museum für Süsswasserbiologie werden Ihnen die Flora und Fauna sowie die Ausmasse des Baikalsees nähergebracht. Der See vereint gleich mehrere Superlative! So ist er nicht nur der tiefste, sondern vom Volumen her auch der grösste Süsswassersee der Welt. Beim anschliessenden Spaziergang durch das Dorf sollten Sie geräucherten Omul auf dem Fischmarkt probieren.