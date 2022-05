Hotel Four Seasons Moskau

Der Kreml und der Rote Platz befinden sich direkt neben dem Luxushotel. Die Shopping-Center GUM und Ochotny Riad, sowie die Twerskaya mit ihren zahlreichen Shops und Boutiquen, befinden sich in nächster Nähe. Das altehrwürdige Hotel Moskwa aus dem Jahre 1935 wurde komplett abgerissen und nach dem Vorbild des Originals wieder aufgebaut und 2014 als Four Seasons Hotel eröffnet. Die Deluxe-Zimmer sind sehr luxuriös und gediegen ausgestattet. Das grosszügige Bad aus Marmor lässt keine Wünsche offen. Die Fenster sind zum Innenhof gerichtet. Die Premier-Zimmer blicken auf die Staats-Duma. Das Hotel verfügt über verschiedene Restaurants und Bars. Das «Quadrum» serviert italienische Küche auf höchstem Niveau. Das «Bistro» bietet moderne, russische Küche an. Für einen guten Cocktail in gemütlicher Atmosphäre empfiehlt sich die «Moskovsky-Bar». Das «Amnis-Spa» ist mit einer Grösse von fast 3000 m2 das grösste in Moskau. Im «Amnis-Café» kann man sich mit frischen Säften und leichten Snacks stärken. Das Herzstück ist der grosse Pool, welcher sich unter dem Glasdach des Innenhofes befindet. Ein Whirlpool, eine Sauna, ein Dampfbad, ein Fitness-Center und ein Coiffeur runden das Angebot ab.