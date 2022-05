Das Hotel Astoria ist seit 1912 ein Wahrzeichen der Stadt und hat seither viele bekannte Gäste beherbergen dürfen. Das stilvolle Luxushotel der Rocco-Forte-Kette befindet sich direkt gegenüber der Isaaks-Kathedrale. Weitere Sehenswürdigkeiten wie die Ermitage, das Mariinsky-Theater oder der Newski Prospekt sind alle in Gehdistanz erreichbar. Das Hotel bietet eine angenehme und gediegene Atmosphäre mit einem exzellenten Service. Die eleganten Zimmer verfügen über einen hohen Standard und sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Die Classic-Zimmer verfügen über einen Ausblick auf den Innenhof. Die Zimmer der Deluxe-Kategorie sind gleich gross und identisch ausgestattet, bieten aber eine Sicht auf die Bolshaya Morskaya-Strasse. Die Junior-Suiten wurden neu renoviert und frisch ausgestattet. Sie verbinden auf raffinierte Weise die Tradition des Hotels mit modernem Design. Sie haben einen Ausblick auf die Bolshaya Morskaya- Strasse oder den Isaaks-Platz, zum Teil sogar auf die Kathedrale. Im Restaurant «Astoria Café» starten Sie den Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Am Mittag und am Abend wird moderne russische Küche, angereichert mit europäischen und internationalen Trends, serviert. In der «Lichfield Bar» können Sie den Tag bei einem Cocktail, exklusivem Whisky oder mit einer exquisiten Zigarre ausklingen lassen. Die «Rotonda-Lounge» erwartet Sie am Nachmittag zur gemütlichen Teezeit in den wohl elegantesten Räumlichkeiten der Stadt. Das erste SPA in St. Petersburg wurde 2011 im Hotel Astoria eröffnet. Sie wählen aus einer grossen Anzahl an Verwöhnbehandlungen für alle Sinne. Zudem verfügt das SPA über einen Saunabereich und ein Hammam. Die weiteren Einrichtungen des Schwesternhotels Angleterre, wie beispielsweise den Pool, dürfen ebenfalls genutzt werden.