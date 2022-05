Helvetia Deluxe Hotel

Das Erstklasshotel befindet sich in einem historischen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Es liegt ruhig in einem Innenhof, unweit des Newski Prospekt. Im selben Haus befand sich früher das Schweizer Konsulat. Ein Hauch «Swissness» ist auch heute noch spürbar. Die 82 Zimmer sind komfortabel eingerichtet. Die Classic-Zimmer verfügen nur über ein Bett. Die Superior-Zimmer sind etwas grösser und haben 2 Betten. Zum Hotel gehören zwei Restaurants. Der Innenhof lädt an schönen Tagen zum gemütlichen Verweilen ein.