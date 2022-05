Das vielfältige Angebot an Gruppenreisen

Russland Gruppenreisen – komfortabel und informativ

Die vielen Sehenswürdigkeiten Russlands warten darauf, von Ihnen erkundet zu werden. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Zeit in Russland, während Sie gemeinsam mit den Mitreisenden Ihrer Gruppenreise zu den schönsten Orten Russlands unterwegs sind. Eine deutsch- oder englischsprachige Reiseleitung ist immer für Sie da und ermöglicht Ihnen einen Blick auf Russland, wie er nur wenigen Besuchern des Landes vergönnt ist.

Ein Vergnügen für Abenteurer

Eine besonders schöne Region Russlands befindet sich in der Nähe der Hauptstadt des Landes und ist unter dem Namen Goldener Ring bekannt. So bezeichnet man nämlich eine ringförmige Ansammlung verschiedener Städte, in denen die russische Kultur durch typische Bauwerke und andere Denkmäler einen besonders hohen Stellenwert hat. Einige dieser Städte, wie Uglitsch, Pereslawl-Salesski und Susdal sind noch sehr ursprünglich und verfügen jeweils über eine schöne Kathedrale, die Sie besichtigen können.

Gruppenreisen in Russland sind sehr beliebt

Da Sie auf Russland Gruppenreisen in der Regel in Kleingruppen von weniger als 20 Personen unterwegs sind, steht Ihnen Ihre Reiseleitung jederzeit zur Verfügung und beantwortet gerne Ihre Fragen. Egal, welche Regionen oder Sehenswürdigkeiten Russlands Sie gerne sehen möchten, Russland Gruppenreisen sind für viele Gegenden des Landes verfügbar. So können Sie zum Beispiel an einer Gruppenreise auf der Halbinsel Kamtschatka teilnehmen und die ergreifende Natur der Region geniessen oder sich auf die vielen kulturellen Schätze der Metropolen Russlands freuen. Dank der Vielfalt Russlands werden Reisen durch dieses Riesenreich niemals langweilig. Wenn Sie auf der Suche nach dem Besonderen sind, ist Russland optimal.