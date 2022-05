Goldener Ring - das alte Russland ab Moskau

Unzählige Zwiebelkuppeln ragen in den Himmel, goldene Doppelkreuze funkeln im Licht der Morgensonne, und in den Seen spiegeln sich die wuchtigen, mittelalterlichen Stadtmauern. Der Goldene Ring – entdecken Sie auf unserer Reise märchenhafte, altrussische Städte.