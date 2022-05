Demetra Art-Hotel

Das moderne Design-Hotel liegt unweit des Sommergartens und des Russischen Museums. Den Newski Prospekt erreicht man in ca. 15 Gehminuten. Zahlreiche Restaurants liegen in nächster Nähe und können bequem zu Fuss erreicht werden. Die 57 Zimmer sind individuell gestaltet und widerspiegeln verschiedene Epochen in der Geschichte der Stadt. Entsprechend unterschiedlich sind sie eingerichtet. Sie bieten einen angenehmen Komfort und eine kunstvolle Ausstattung. Frühstücksrestaurant und Bar.