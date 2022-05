Wandererlebnis Swanetien ab Tiflis

Individuelle Anreise nach Tiflis und Transfer in Ihr Hotel.

Nach dem Frühstück besichtigen Sie Tiflis. Vorbei an den Schwefelbädern spazieren Sie zur Narikala Festung, von welcher Sie einen Ausblick über die Stadt haben. Besuch der Schatzkammer im Historischen Museum (Montag geschlossen). (F, M)

Sie fahren nach Mzcheta, der alte Hauptstadt und dem religiösen Zentrum Georgiens. Besuch der Dschwari Kirche und der Swetizchoveli Kathedrale. Sie reisen weiter in den Westen nach Kutaissi. (F, A)

Kloster Gelati

Am Morgen besuchen Sie das Kloster Gelati. Anschliessend fahren Sie in die Bergregion Swanetien mit ihren eisgekrönten Gipfeln. Übernachtung in Mestia. (F, A)