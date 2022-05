Entlang der Seidenstrasse

Einst war die Seidenstrasse die wichtigste Handelsroute in Zentralasien. Heute ist die über 6.400 Kilometer lange Trasse Ziel für unvergessliche Reiseabenteuer. Sie zieht sich durch zahlreiche verschiedene Länder und Touristen lernen auf Rundreisen atemberaubende Orte kennen. Traumhafte, unberührte Landschaften erwarten Sie ebenso wie imposante Berge, schroffe Wüsten und tiefgrüne Wälder. Am besten erleben Sie die vielen verschiedenen Eindrücke an der antiken Seidenstrasse auf einer geführten Tour. So können Sie nicht nur über die vielen Eindrücke staunen, Sie lernen auch mehr über die unterschiedlichen Länder Zentralasiens und des Kaukasus. Die Wahlmöglichkeiten sind dabei beinahe unbegrenzt. Sie wollten schon immer das alte Persien erobern? Dann besuchen Sie den Iran. Riesige Weiten erleben Sie in Usbekistan, landwirtschaftlich geprägte Idylle in Kirgistan. Wer sich dabei nicht entscheiden kann, muss jedoch nicht verzagen. Auch Touren über Ländergrenzen hinaus werden angeboten. So haben Sie Gelegenheit, untergegangene Städte, Karawansereien und unvergessliche Orte entlang der gesamten Seidenstrasse zu entdecken. Im Folgenden finden Sie Beschreibungen von drei Ländern auf der Route. Unsere Seidenstrassen Experten beraten Sie gern.