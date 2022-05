Zentralasien Rundreisen

Tadschikistan Rundreisen: eine Weite, die ihresgleichen sucht

Die Wege, die man auf einer Route durch Zentralasien zurücklegen muss, sind weit und lang, manchmal sogar steinig und schwer zu bereisen. Ein Reiseexperte kümmert sich deswegen zuallererst um die besten Transfers, so dass man die Momente vor Ort wirklich geniessen kann. Die Reise bietet sich als Gruppenreise an, nicht nur weil man in einer Gruppe mehr Spass hat, sondern auch, weil die Wege dadurch kürzer erschienen. Denn wer in bester Gesellschaft Zentralasien bereist, der gewinnt zusätzlich. Turkmenistan Rundreisen und Usbekistan Rundreisen können dabei in einer ausgedehnten Route kombiniert werden und zeigen das Herz von Zentralasien in einem ganz neuen Licht. Egal, ob Sie den Karawanenspuren folgen oder die Seidenstrasse wiederentdecken: Zentralasien war bereits vor langer Zeit ein sehr wichtiger Handelsknotenpunkt, das merkt man den lokalen Kulturen an und taucht so in eine lebendige Geschichte ein. Die grossen Städte Samarkand, in der eine der schönsten Moscheen Zentralasiens steht, oder Buchara, in der eine Ark genannte Festung aus dem 5. Jahrhundert ihre Besucher beeindruckt, und die beide in Usbekistan liegen, sind unter anderem Highlights auf einer Reise durch die weite Landschaft mit ihren trockenen Steppen, den ausgedehnten Wüsten und dem weitem Himmel.