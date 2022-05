Der Kaukasus galt in der Antike als Grenze zwischen Europa und Asien. Das sagenumwobene Hochgebirge, das sich zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer erstreckt, wird inzwischen bereits seit Jahrhunderten Asien zugerechnet. Nicht nur kulturell betrachten sich die Kaukasus-Länder Armenien, Aserbaidschan und Georgien wegen dieses historischen Hintergrundes als Brücke zwischen beiden Kontinenten. Bei Kaukasus Wanderferien erleben Sie eine grossartige, artenreiche Flora und Fauna, deren zahlreiche endemische Arten nur hier vorkommen. Sie begeistert alle Naturliebhaber und Outdoor-Fans. Deshalb empfehlen wir Kaukasus Reisen gerade auch für Wander- und Trekking-Ferien. Der Kaukasus ist in weiten Gebieten nur spärlich besiedelt. Unsere geführten Kaukasus Wanderreisen bieten ein unvergessliches Natur- und Kulturerlebnis in der ursprünglichen Bergwelt des Kaukasus. Unsere erfahrenen Kaukasus Spezialisten freuen sich darauf, Sie beraten zu dürfen. Sie finden für Sie die Kaukasus Ferien, die am besten zu Ihnen passen.