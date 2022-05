Iran Gruppenreisen

Eine Iran Gruppenreise nimmt Ihnen die Planung und Organisation ab und lässt Ihnen anstelle die Freiheit, die Juwelen des ehemaligen Persiens, seine einmaligen Kulturdenkmäler, grossartigen Landschaften und exotischen Basare zu entdecken. Mit Ihrer kundigen Reiseleitung und in komfortablen klimatisierten Bussen bereisen Sie das Land in international zusammengesetzten Gruppen. Diese intensiven Reiseerfahrungen mit Gleichgesinnten zu teilen, ist nur einer der vielen Höhepunkte. Von der Hauptstadt Teheran ausgehend wandeln Sie auf den Spuren der Pilger und erkunden die Geschichte des alten Persiens und den Geist des neuen Iran. Entdecken Sie prächtige Moscheen, kleine Bergdörfer im Zentraliran oder die farbenfrohen Gärten in Shiraz und gewinnen Sie dabei einen tiefen Einblick in dieses unbekannte Land. Schlendern Sie durch die Strassen alter Metropolen wie Persepolis und erkunden Sie spektakuläre Tempelanlagen und Wüstenstädte. Wie Sie dieses faszinierende Land mit der entspannten Reiseart einer Iran Gruppenreise kennenlernen können, erklären Ihnen unsere Spezialisten gerne.