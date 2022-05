Georgien Wanderferien

Swanetien Trekkingreisen sind ein Erlebnis, das Spass macht

Von den vielen Gegenden Georgiens, in denen Sie gut wandern können, ist insbesondere die Region Swanetien sehr empfehlenswert. Denn Swanetien Wanderferien bringen Sie zu den schönsten Orten der Umgebung und sind eine entspannte Angelegenheit. Neben einer atemberaubenden Natur bietet Ihnen Swanetien auch sehr interessante Dörfer, die dank imposanter Wachtürme schon aus der Ferne zu sehen sind. Aus der Entfernung sieht es häufig so aus, als ob sich in dem nächsten Dorf eine mächtige Burg befindet. In Wahrheit sind es aber nur Türme, die einst der Abschreckung und Verteidigung dienten. Die sehr gastfreundlichen Swaneten freuen sich über Besucher ihrer Dörfer und sind trotz eines grundsätzlich zurückhaltenden Wesens sehr hilfsbereit.