Ferien an Georgiens Schwarzmeerküste

Aussergewöhnliche Strände in Gerogien entdecken

Schwarze Magnetstrände und beeindruckende Hafenstädte sind allerdings nicht das einzige Highlight in Georgien. Das Hinterland, welches sehr gebirgig ist, ist bis dato noch nahezu unentdeckt. Es gibt eine Vielzahl an geführten Reisen in das Hinterland und mit einem herrlichen Ausblick von den Bergen aus wirkt das Meer in Georgien noch imposanter. Wenn auch Sie einmal in Georgien einen unvergesslichen Erholungsurlaub verbringen möchten, kontaktieren Sie einfach unsere Reisespezialisten. Gerne erstellen sie eine Georgien Rundreise ganz nach Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen zusammen. Eine beeindruckende Gebirgskulisse wartet nur darauf, von Ihnen erkundet und entdeckt zu werden. Erleben auch Sie einige wohlverdiente Urlaubstage im wunderschönen Georgien mit seinen vielen und einzigartigen Sehenswürdigkeiten. Sehr gerne stehen wir Ihnen per Telefon oder auch per E-Mail für weitere Fragen zum Thema Reisen nach Georgien zur Verfügung.