Georgien Reisetipps

Es gibt zwar einige Konflikte in der Region Südostasien, jedoch kann Georgien als sicheres Reiseland angesehen werden. Gefährliche Regionen werden Sie bei einer Rundreise grossräumig umfahren. Über Ihre Sicherheit müssen Sie sich also somit keine Gedanken oder Sorgen machen. Weltweit gibt es überall Kleinkriminalität. So auch in Georgien. Bei Touristenattraktionen sollten Sie deshalb sehr gut und genau auf Ihre Wertgegenstände achten. Im Idealfall bewahren Sie diese sowieso sicher im Safe des Hotelzimmers auf. In Georgien kommen die üblichen Sicherheitsvorkehrungen bei Reisenden zur Anwendung. Einige Grenzgebiete sollten in Georgien gemieden werden. Zudem kann es auch in den Nachtstunden zu einer etwas höheren Kriminalität kommen. Wertgegenstände sind deshalb bei Touren nicht mitzunehmen oder sollten direkt am Körper getragen werden. Dennoch ist Georgien mit Sicherheit kein gefährliches Reiseland. Halten Sie sich an die Tipps und Tricks unserer Reiseexperten und Sie müssen sich zumeist keine Sorgen über Ihre Wertgegenstände machen.