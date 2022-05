Eine geführte Georgien Gruppenreise ist ideal, wenn Sie ein neues Reiseland gerne in Gesellschaft anderer Mitreisender und in international zusammengesetzten Gruppen entdecken möchten. Durch kompetente lokale Reiseleiter werden Sie zu den beeindruckendsten Kulturstätten, Höhlenklöstern, Kirchen und Befestigungsanlagen dieses gastfreundlichen Landes am Schwarzen Meer geführt. An Bord komfortabler klimatisierter Reisebusse erkunden Sie die natürlichen Schönheiten wie Gebirgslandschaften, weit ausladende Täler und Hochalpen, aber auch die Schwarzmeerküste mit Städten wie Batumi oder Poti. Georgien Gruppenreisen beginnen meistens in der Landeshauptstadt Tiflis, die einerseits ein historisches Gesicht, andererseits aber auch ein sehr modernes Antlitz offenbart. Tiflis gilt bei Reisenden heute als eine Trendstadt, die zu besuchen sich lohnt – überzeugen Sie sich selbst, wenn Sie nach Georgien reisen. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, die Sie gerne zu Georgien Gruppenreisen beraten werden.