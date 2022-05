Georgien entdecken ab Tiflis

Nach dem Frühstück lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der hügeligen und bezaubernden Hauptstadt kennen. Sie schlendern durch die Altstadt, deren Häuser mit fein geschnitzten Balkonen verziert sind. Der Rundgang führt Sie zu der Metekhi- Kirche, dem Tempel Sioni und der Anchiskhati- Kirche. Die Schwefelbadhäuser, den Lieblingsort der Bürger, lernen Sie ebenfalls kennen. Sie schlendern durch die schmalen Gassen der Altstadt bis zur imposanten Narikala-Festung. Am Nachmittag besuchen Sie die Schatzkammer des Historischen Museums. Zum Abendessen werden Sie in einem traditionellen georgischen Restaurant erwartet. (F, A)

Ein Tagesausflug führt Sie zur Höhlenstadt Vardzia. Die einmalige Anlage ist in eine Felswand gehauen. Sie bestand einst aus 3'000 Höhlenwohnungen und konnte über 50'000 Menschen Unterschlupf bieten. Noch heute können über ein verzweigtes Netzwerk von Treppen, die in den Fels gehauenen Räume, die teilweise mit prächtigen Fresken verziert sind, besichtigt werden. Auf dem Rückweg nach Achalziche machen Sie noch einen Halt bei der Festung von Khertvisi aus dem 10. Jahrhundert. (F, M, A).

Kutaissi

Ihre Reise führt Sie durch die Region Imeretien, das ehemalige Königreich Kolchis. Hier suchten die Argonauten nach dem Goldenen Vlies. Später erreichen Sie die Stadt Kutaissi. Sie besuchen die Bagrati-Kathedrale und den einmalig gelegenen Klosterkomplex Gelati. Beide wurden von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Danach erkunden Sie eine Grotte mit interessanten Kalksteinformationen. Sie übernachten zweimal in Kutaissi in einer privaten Unterkunft, die einfach aber sauber ist. So kommen Sie in Kontakt mit der lokalen Bevölkerung und erhalten einen spannenden Einblick in das Leben einer georgischen Familie. (F, A)