Aserbaidschan Rundreisen

Aserbaidschan ist ein Mikrokosmos: Kulturell vielseitig, geschichtlich bedeutungsvoll, landschaftlich atemberaubend und gleichzeitig urban, modern und selbstbewusst. Auf einer privaten Rundreise kommen Sie der Seele, dem Wesen und den Menschen dieses faszinierenden Land am Westufer des Kaspischen Meeres nahe. Sachkundig geführt durch Ihre lokale Reiseleitung lernen Sie zum Beispiel die Hauptstadt Baku kennen. Hier treffen europäische Wurzeln auf orientalischen Einfluss, beides umrahmt von futuristischen Wolkenkratzern mit ihren glänzenden Fassaden. Reiche Erdöl- und Gasvorkommen haben die Millionenmetropole in jüngster Vergangenheit in eine moderne, zukunftsgerichtete Hauptstadt verwandelt, während die Zeit auf dem Land vielerorts stehen geblieben scheint. Diese grossen Kontraste und die unendliche Vielfalt Aserbaidschans, dem unbekannten Land am Rande Europas, entdecken Sie am besten auf einer geführten Rundreise. Unsere Spezialisten beraten Sie und unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Reiseangebot.