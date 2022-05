Reisen ins Kaukasus Gebirge

Aserbaidschan Rundreisen zwischen Naturparadiesen und Kulturschätzen

Begeben Sie sich auf eine traumhafte Entdeckungsreise entlang des Grossen und Kleinen Kaukasus. Es erwarten Sie zahlreiche Sightseeing-Highlights, voller Emotionen, kulturellem Reichtum sowie mit den Schätzen aus Orient und Okzident. Vom Kaspischen Meer, der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku mit ihren vielfältigen Gegensätzen und dem Schwirwanschah-Palast führt die Route durch die spektakulären Naturkulissen des Kaukasus und das vermutlich schönste Gebiet des Landes rund um Gaballa. Inmitten der malerischen Idylle des Bergdorfes Lahij geht es weiter zur ältesten Stadt des Landes: Sheki. Hier am Fuss der Gebirgskette wanderten bereits im 2. Jahrhundert v. Chr. die Karawanen entlang der alten Seidenstrasse. Absolut sehenswert sind auch der prachtvolle Palast und der lebhafte Markt. Einige ausgewählte Kaukasus Reisen führen Sie weiter in das georgische Alasani-Tal zur beeindruckenden Wehrkirche von Gremi und in das traditionelle Herz der georgischen Weinanbauregion.

Über Tiflis mit seiner herrlichen Altstadt geht es weiter südlich nach Armenien. Nicht weit hinter der Grenze wartet mit den historischen Klosteranlagen Haghpat und Sanahin ein Weltkulturerbe der UNESCO auf eine Besichtigung. Schluchten, Täler, der Sewan-See und die armenische Hauptstadt Jerewan vermitteln jede Menge traditionelle Geschichte. Erleben Sie im Rahmen Ihrer persönlichen Kaukasus Ferien weitere Top-Verlockungen in Aserbaidschan, die unsere Reisespezialisten exklusiv zusammengestellt haben, darunter etliche Besonderheiten jenseits des Massentourismus wie den Sirwan Nationalpark, das Schlammvulkanphänomen von Qobustan oder die Halbinsel Absheron mit ihren kulturhistorischen Schätzen, die bis in die Bronzezeit zurückreichen. Auf dem Berg Yanardag wartet mit einem seit dem Altertum lodernden, natürlichen Erdgasfeuer ein ganz außergewöhnliches Schauspiel.