Baku Reisen

Baku: futuristisch und in der Tradition verankert

Baku ist eine beeindruckende Metropole, die sich nicht zu verstecken braucht. Wer den Drang verspürt, die ganze Weite der Stadt auf einen Blick zu geniessen, der kann bereits in Baku selbst die nächstliegenden Höhen besteigen und den Blick auf das Meer und die Stadt bewundern. Das Meer wird von der Stadt geradezu umschlossen und der Ausblick ist wie gemacht für tolle Reiseerinnerungen und Fotos. Eine Baku Stadtbesichtigung kann ebenso leicht zu Fuss wie mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln vorgenommen werden. Baku liegt in einer Gegend, in der sich schon immer die Kulturen mischten und das macht heute den Reiz aus, denn die muslimische Kultur und Architektur geht fliessend über in die moderne sozialistische und teilweise futuristisch anmutende neue Bauweise. Die 2-Millionen-Einwohner-Stadt ist dabei lebendig und jung, wie man es von einer aufstrebenden urbanen Stadt erwartet. Der Eurovision Song Contest Baku war dabei von einiger Bedeutung. Mit einer professionellen Baku Reiseleitung vom Spezialisten auf seinen Baku Ferien geht man sicher, garantiert keines der Highlights und vor allem keine Geheimtipps fernab vom Mainstream zu verpassen.

Aktivferien Aserbaidschan: Baku als Ausgangspunkt für eine Wanderreise in die Berge

Baku eignet sich dank seiner Lage sehr gut, um als Ausgangs- oder Zielpunkt für eine Wanderreise in die Kaukasusregion zu dienen. Entspannen Sie sich in der Metropole, die mit ihren Museen und Palästen Kultur pur bietet. Wer auf dem Weg in die Natur ist, kann in seinen Aserbaidschan Ferien oder auf einer unserer geführten Aserbaidschan Rundreisen in Baku bereits Land und Leute kennenlernen, bevor es in die abenteuerliche Einsamkeit der Berge geht. Fragen Sie uns jetzt nach Baku Städtereisen und unsere Spezialisten kümmern sich um Ihre Reiseplanung.