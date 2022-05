Hilfreiche Armenien Reisetipps

Für Armenien Ferien sollten Ihre Standardimpfungen wie Diphterie, Masern, Tetanus oder Polio auf dem aktuellen Stand sein. Ebenso sinnvoll kann eine Impfung gegen Hepatitis A und B sein. Im Westen des Landes sollten Sie sich gut gegen Mückenstiche schützen. Hier besteht geringes Malaria-Risiko. Auch Tollwut-Gefahr besteht in Armenien. Eine Prophylaxe ist sinnvoll. Halten Sie sich ausserdem so gut es geht von Tieren fern. Sonnenschutz und Kopfbedeckungen sollten immer da sein. Die Sonneneinstrahlung ist in Armenien intensiver, als wir es gewohnt sind. Um Durchfall vorzubeugen, sollten Sie auf den Verzehr roher Lebensmittel wie Salat und das Trinken von Leitungswasser verzichten. Waschen Sie sich ausserdem häufig und gründlich die Hände. Ärzte, Apotheken und Spitäler sind in den Städten zwar vorhanden, entsprechen in der Qualität jedoch oft nicht den europäischen Standards. Sollten Sie gravierend erkranken, ist deshalb die Rückkehr nach Europa empfehlenswert. Da die medizinische Versorgung auf dem Dorf mangelhaft ist, kann eine Reiseapotheke, welche den Einfuhrbestimmungen entspricht, lohnenswert sein. Auch den Abschluss einer Reiseversicherung sollten Sie in Betracht ziehen.