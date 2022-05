Armenien Kultur Reisen

Armenien Nationalparks: traumhafte Natur wie aus einem Märchenbuch

Auf einer Reise in Armenien im Gebirge trifft man nicht nur auf die beeindruckende Landschaft, die umfangreiche Tierwelt und die sagenhaften Ausblicke auf verschneite Berge, sondern auch auf die Menschen, die das Land ausmachen. Mindestens genau so ergreifend sind die alten Kirchen und Klöster, die von einer langen und wechselvollen Geschichte und den unterschiedlichen Kulturen zeugen, die das Land im Kaukasus in den vergangenen 3'000 Jahren geprägt haben. So durchwandert man in Armenien grüne Täler auf dem Weg zur einer uralten Kapelle, die den Blick freigibt auf eine historische Altstadt jenseits der Berge. Das ist Romantik pur und garantiert ein unvergessliches Erlebnis. Dabei ist es von Vorteil, mit einem Spezialisten zu reisen und die Reise vorher zu planen, denn Armenien bietet viele Überraschungen und kann am besten mit einem erfahrenen Profi bereist werden. Armenien Rundreisen und Armenien Wanderferien sind gerade für abenteuerlustige und naturverbundene Entdecker bestens geeignet und machen garantiert Lust darauf, die Region mehr zu entdecken und sich von de Schönheit der Landschaft, den Menschen vor Ort und den historischen Bauwerken bezaubern zu lassen. Auch Aserbeidschan, Iran oder die Türkei bieten sich aufgrund ihrer direkten Nachbarlage als Reiseziele an. Fragen Sie unsere Spezialisten nach kombinierten Reise durch die Kaukasusregion.