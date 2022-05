Jerewan Reisen

Die Gründung der Hauptstadt von Armenien geht auf das Jahr 782 v. Chr. zurück. Somit ist die lebendige und aufregende Stadt auch älter als Rom. Besonders die Mischung zwischen Antike und der Moderne begeistert viele Reisende. In den vergangenen Jahren ist Jerewan stark gewachsen, jedoch immer noch klein im Vergleich zu anderen Hauptstädten. In den 1930er Jahren wurde zwar ein Grossteil des Stadtkerns abgerissen, jedoch verzückt und verzaubert Jerewan noch heute. Die Blaue Moschee und eine Vielzahl an alten Kirchen locken jährlich viele Interessenten an. Nicht zu vergessen ist das moderne und unterhaltsame Nachtleben in der Stadt. Einen beliebten Treffpunkt für Jung und Alt stellt der beleuchtete Brunnen direkt am Platz der Republik dar. Sehenswert sind die neu entstandenen Stadtteile. Mit dem Denkmalkomplex Zizernakaberd wurde ein würdiges Denkmal für die Ermordung der rund 1,5 Millionen Menschen aus Armenien im 1. Weltkrieg geschaffen. Die grösste Kirche im Land, die Kathedrale des Heiligen Gregors, lockt ebenfalls viele Reisende aus aller Welt an. Sie möchten weitere Informationen erhalten und möchten beim Spezialisten buchen? Kontaktieren Sie unsere Experten und lassen Sie sich für die bevorstehende oder geplante Reise nach Armenien ein lukratives Angebot für eine Jerewan Städtereise erstellen.