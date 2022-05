Armenien in seiner vollen Pracht ab Yerewan

Heute besuchen Sie den heidnischen Tempel in Garni und das Höhlenkloster Geghard (UNESCO). In der Asat-Schlucht unternehmen Sie eine kleine Wanderung, um die malerische Landschaft zu geniessen. Zurück in Jerewan können Sie den bekannten Cognac Armeniens degustieren. (F, M) Wanderung 4 km

Nach dem Frühstück fahren Sie ins Dorf Khndzoresk, von wo Sie eine Wanderung in die Schlucht des Alten Khndzoresks unternehmen. Weiter geht es zum mächtigen Klosterkomplex Tatev. Übernachtung in Jermuk. (F, M) Wanderung 4 km

Gndevaz

Von Gndevaz unternehmen Sie eine Wanderung zum Kloster Gndevank, welches idyllisch in einem Tal eingebettet liegt. Am Nachmittag fahren Sie in die Höhe, wo Sie heisse Quellen besichtigen und ein kleines Bad im warmen Wasser nehmen können. Übernachtung in Yeghegnadzor. (F, M, A) Wanderung 3 km