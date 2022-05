Zubucherreise Pura Vida ab San José City

«Pura Vida» - so begrüssen sich die Einheimischen, Ticos genannt, und drücken so ihre Lebensfreude aus. Auf dieser Reise vom Atlantik an den Pazifik besuchen Sie die schönsten Nationalparks dieses Landes, entdecken den imposanten Vulkan Arenal und die grossartige Flora und Fauna in ihrer vielfältigsten Form.