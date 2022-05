Zubucherreise Höhepunkte Honduras ab San Pedro Sula

Copán – Yojoa Binnensee – Cerro Azul Meambar Nationalpark (F)

Weiterfahrt zum grössten Binnensee Honduras, den Lago de Yojoa. Die Fahrt führt durch abwechslungsreiche Landschaften und verträumte Dörfer. Unterwegs Halt und Bademöglichkeit beim über 40m hohen Wasserfall Pulhapanzak, den schon die Mayas für Zeremonien nutzten. Am frühen Nachmittag erreichen Sie das Ufer des Lago Yojoa. Der See gilt als das Vogelparadies in Honduras! Über 350 Arten wurden rund um den See gezählt. Gegen Abend Fahrt hinauf zum Azul Meambar Nationalpark am Ostufer des Sees.