Yucatán und Chiapas ab Cancun

Cancún - Chetumal (ca. 395 km) (F)

Am Morgen übernehmen Sie Ihren Mietwagen. Unterwegs Besichtigung der Maya-Stätte von Tulum, welche hoch auf einem Kliff über dem Karibischen Meer thront. Halt in Bacalar an der Lagune der Sieben Farben, wo das kleine Museum sehenswert ist. Beeindruckend in Chetumal ist das moderne Maya-Museum.