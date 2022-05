Yucatán Familienreise ab Cancun

Ankunft am Flughafen in Cancún und Transfer nach Playa del Carmen.

Playa del Carmen - Valladolid (ca. 160 km) (F)

Fahrt zur alten Maya-Stätte Cobá. Hier befindet sich die höchste Pyramide Yucatans. Weiterfahrt nach Punta Laguna. In diesem Naturschutzgebiet erwarten Sie tolle Aktivitäten - zuerst überqueren Sie in einem Kanu die tiefblaue Lagune. Nach einem kurzen Dschungelspaziergang fliegen Sie am Stahlseil über die Lagune: Adrenalin pur! Zum Abschluss lassen Sie sich in eine Cenote abseilen, wo Sie im kristallklaren Wasser baden können. Anschliessend Weiterfahrt nach Valladolid.