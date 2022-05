Westin Playa Conchal

Diese gepflegte und luxuriöse «all inclusive» Anlage liegt am schönsten Strand von Costa Rica. Sie werden begeistert sein vom Muschelstrand und der schönen Gartenanlage. Ideales Hotel für Golfer, Erholungssuchende sowie Abenteurer.

Am hellen Muschelstrand Playa Conchal liegt das luxuriöse Resort, knapp 1 Stunde von Liberia und 30 Minuten von Tamarindo entfernt.

Hinter dem Eingangsportal durchquert man die weitläufige Golfanlage und kommt zur erhöhten Empfangslobby mit Café, Restaurant, Schönheitssalon, Boutiquen, Spa und Fitnessstudio. Ein 24h Elektrobusservice zirkuliert durch die grosse Anlage. Auf einem Hügel liegen Disco und Versammlungsräume. In der grossen Gartenanlage verteilen sich die Villen mit den Zimmern. In Strandnähe und von üppiger Vegetation umgeben befindet sich die Schwimmbadlandschaft mit Jacuzzi, diversen Bars und Snackbars sowie das Buffet- und die fünf à la carte Restaurants.



Sport/Wellness inbegriffen:



Tennis (tagsüber), Fitness, nicht motorisierte Sportarten.







Gegen Gebühr:



Serenity Spa mit Sauna, Massagen und diversen Körperbehandlungen.



Golf:



Erleben Sie den von Robert Trent Jones ll konzipierten Masterpiece 18-Loch, Par 72 Golf- Kurs «Garra de Leon». Reduzierte Green Fee, Golfcard, Drivingrange. Juniors in Begleitung bis 16 Jahre kostenlos. Kein Handicap erforderlich.



Kinder:



sind willkommen. Baby- und Kinderclub sowie Spielplatz sind vorhanden.